**10h Atelier d’architecture, Stéphane LE GOADEC.** Présentation des projets et réalisations marquants en cours : * Eglise Notre-Dame des Chênes à GRASSE, * Villa contemporaine à MOUGINS, * Usine de Traitement des Eaux du Canal du Foulon à GOURDON, * Ancien hôtel des Bains, place César Ossola à GRASSE, la présentation sera suivi d’une visite de l’établissement (en cours de restauration), en compagnie d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire. **Rendez-vous :** 3, place aux Aires

Les visites / conférence sont offertes, accès dans la limite des places disponibles. Inscription souhaitable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 par téléphone

