Atelier d’architecture pour les 10/14 ans L’îlot-S, 10 novembre 2021, Annecy.

Atelier d’architecture pour les 10/14 ans

du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre à L’îlot-S

### Atelier d’architecture pour les 10/14 ans Ici la lumière. Me vois-tu ? Connaîs-tu ma couleur ? Connaîs-tu mon humeur ? Naturelle ou artificielle, la lumière nous montre le relief du monde. Elle n’est certainement pas la même à Tokyo qu’à Annecy, et pourtant elle nous affecte tous. Nous t’invitons dans l’atelier de l’éclaireur pour parler ensemble de lumière. Avec notre kit d’expérimentation, nous observerons les interactions entre la lumière et l’environnement pour mieux comprendre ce qui la rend joyeuse ou inquiétante. Ce sera ensuite à ton tour de prendre en main la lumière et de la manipuler, de lui donner des couleurs, des ombres et même de créer des effets. Nous apprendrons au fil des ateliers à parler sa langue pour raconter, en lumière, tes propres sensations lumineuses. **2ème session “Lumière et architecture”** les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30, du 10 novembre au 15 décembre 2021 Intervenants : **Élodie Elsenberger** et **Maxime Prangé**, designers et artistes (Collectif Matière à expérience) Tarif : 60 € les 6 séances En pièce jointe le dossier d’inscription également téléchargeable sur ilot-s.caue74.fr Il est à retourner directement par mail à [culture@caue74.fr](mailto:culture@caue74.fr) ou par voie postale.

60€ les 6 séances

Atelier d’architecture pour les 10/14 ans autour de la lumière, proposé par le CAUE de la Haute-Savoie

L’îlot-S 7 esplanade Paul Grimault Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T16:30:00;2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:30:00;2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T16:30:00;2021-12-01T14:30:00 2021-12-01T16:30:00;2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:30:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:30:00