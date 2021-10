Templeuve-en-Pévèle Atelier Antoine Landré Architecte Nord, Templeuve-en-Pévèle Atelier d’architecture ouvert Atelier Antoine Landré Architecte Templeuve-en-Pévèle Catégories d’évènement: Nord

Templeuve-en-Pévèle

Atelier d’architecture ouvert Atelier Antoine Landré Architecte, 16 octobre 2021, Templeuve-en-Pévèle. Atelier d’architecture ouvert

Atelier Antoine Landré Architecte, le samedi 16 octobre à 14:00

Visite de l’atelier Présentation des projets Expositions de maquettes

Inscription par mail obligatoire

Journées nationales de l’architecture Atelier Antoine Landré Architecte 3, Chemin des Bruenières – 59242 Templeuve Templeuve-en-Pévèle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Templeuve-en-Pévèle Autres Lieu Atelier Antoine Landré Architecte Adresse 3, Chemin des Bruenières - 59242 Templeuve Ville Templeuve-en-Pévèle lieuville Atelier Antoine Landré Architecte Templeuve-en-Pévèle