Sainte-Croix-en-Jarez Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Atelier d’architecture ludique pour enfants “dedans-dehors” Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Sainte-Croix-en-Jarez

Atelier d’architecture ludique pour enfants “dedans-dehors” Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, 16 octobre 2021, Sainte-Croix-en-Jarez. Atelier d’architecture ludique pour enfants “dedans-dehors”

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Le temps d’une déambulation dans la Chartreuse, les enfants lèvent la tête et dénichent des détails à observer et à reproduire. A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture. Animé par Archilude. Réservé aux enfants de 4 à 12 ans. Horaires suggérés : 14h-15h30 : 8-12 ans / 15h30-17h : 4-7 ans Gratuité – Jauge limitée

Gratuité – Insciption sur la billetterie en ligne

Journées nationales de l’architecture Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:30:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T15:30:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Autres Lieu Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Adresse Sainte-Croix-en-Jarez Ville Sainte-Croix-en-Jarez lieuville Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez