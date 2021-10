Montjustin École Buissonière de Montjustin Alpes-de-Haute-Provence, Montjustin Atelier d’architecture et d’urbanisme à Montjustin École Buissonière de Montjustin Montjustin Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

École Buissonière de Montjustin, le samedi 16 octobre à 13:30

Atelier public d’architecture et d’urbanisme sur la matérialisation du cadastre dans le cadre d’un projet d’habitat et d’aménagement porté par la commune, animé par l’agence d’architecture Concorde. RDV à 13h30 sur le parvis de l’École Buissonière. Précédé par une visite guidée du village par un architecte du Parc Naturel Régional du Luberon et des habitant.e.s en matinée, de 10h à 12h. Informations : Laura Petibon [laura.petibon@lapreuvepar7.fr](mailto:laura.petibon@lapreuvepar7.fr)

Gratuit, entrée libre

