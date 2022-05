Atelier d’Archéologie expérimentale : la frappe de monnaies antiques Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez, le samedi 14 mai à 21:30

Le musée d’Archéologie de Nice / Cimiez vous propose de découvrir comment les Romains fabriquaient leur monnaie grâce à une démonstration d’Archéologie expérimentale. Vous pourrez repartir avec la pièce romaine que vous aurez réalisée.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:30:00

