Atelier d’Ar stages vacances de février Salle derrière la Mairie de Theneuille Theneuille Theneuille Catégories d’Évènement: Allier

Theneuille

Atelier d’Ar stages vacances de février Salle derrière la Mairie de Theneuille, 14 février 2023, Theneuille Theneuille. Atelier d’Ar stages vacances de février Le bourg Salle derrière la Mairie de Theneuille Theneuille Allier Salle derrière la Mairie de Theneuille Le bourg

2023-02-14 14:15:00 – 2023-02-14 17:30:00

Salle derrière la Mairie de Theneuille Le bourg

Theneuille

Allier Theneuille EUR L’association « L’Atelier d’Ar » de Theneuille propose des stages de collage et de modelage durant les vacances de Février, pour les adultes et les enfants. Pour tous les âges et tous les niveaux l’accompagnement est personnalisé et le matériel fourni. +33 6 72 31 37 22 Salle derrière la Mairie de Theneuille Le bourg Theneuille

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Theneuille Autres Lieu Theneuille Adresse Theneuille Allier Salle derrière la Mairie de Theneuille Le bourg Ville Theneuille Theneuille lieuville Salle derrière la Mairie de Theneuille Le bourg Theneuille Departement Allier

Theneuille Theneuille Theneuille Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theneuille-theneuille/

Atelier d’Ar stages vacances de février Salle derrière la Mairie de Theneuille 2023-02-14 was last modified: by Atelier d’Ar stages vacances de février Salle derrière la Mairie de Theneuille Theneuille 14 février 2023 Allier Le bourg Salle derrière la Mairie de Theneuille Theneuille Allier Salle derrière la Mairie de Theneuille Theneuille Theneuille, Allier

Theneuille Theneuille Allier