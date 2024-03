Atelier d’aquarelle rue champ de la perdrix Semur-en-Auxois, samedi 30 mars 2024.

Atelier d’aquarelle rue champ de la perdrix Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Plongez dans le monde captivant de l’aquarelle !

Rejoignez-nous pour un après-midi d’exploration artistique où les couleurs prennent vie sur le papier.

Que vous soyez novice ou artiste expérimenté, nos cours d’aquarelle offrent une expérience enrichissante pour tous les niveaux.

Laissez-vous guider par Annick Millot, passionnée, découvrez des nouvelles techniques et libérez votre créativité dans une atmosphère conviviale et inspirante.

Que vous souhaitiez simplement essayer quelque chose de nouveau ou affiner vos compétences, ce cours promet d’être une aventure artistique inoubliable.

Rejoignez-nous et laissez vos pinceaux danser avec les couleurs ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

rue champ de la perdrix Bon Vivant

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Atelier d’aquarelle Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-03-21 par OT des Terres d’Auxois