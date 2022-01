Atelier d’aquarelle Luxeuil-les-Bains, 15 février 2022, Luxeuil-les-Bains.

Atelier d’aquarelle L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains

2022-02-15 – 2022-02-15 L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

EUR 20 45 Ateliers encadrés par : Christelle Duvernois

Aquarelliste depuis plus de 30 ans, Christelle capte les émotions et les lumières à travers l’eau et les pigments. Mettre en valeur la région Franche-Comté , magnifier la nature et sublimer les mouvements , tout devient prétexte à prendre les pinceaux pour cette magicienne des couleurs.

Atelier pour enfants : Carnaval

Rencontre de l’aquarelle, de la musique et du conte sur le thème de carnaval. Un appel à l’imagination pour faire éclater les couleurs dans un tourbillon festif et créatif !

Durée : 1 h.

Date et horaire : 15 février de 14h30 à 15h30.

Age : de 8 à 10 ans.

Atelier : Lumières de Printemps à l’aquarelle

Christelle vous amène à faire renaitre la nature et les végétaux grâce aux pigments de l’aquarelle ; à jouer avec l’eau et à rendre belle la nature .

Pour vous initier , vous perfectionner ou rallumer une étincelle… pour assurément passer un agréable moment ! Débutants acceptés.

Durée de l’atelier : 2h30.

Date et horaires : 15 février de 16h à 18h30.

Age : à partir de 12/13 ans.

contact@3en-art.fr

Ateliers encadrés par : Christelle Duvernois

Aquarelliste depuis plus de 30 ans, Christelle capte les émotions et les lumières à travers l’eau et les pigments. Mettre en valeur la région Franche-Comté , magnifier la nature et sublimer les mouvements , tout devient prétexte à prendre les pinceaux pour cette magicienne des couleurs.

Atelier pour enfants : Carnaval

Rencontre de l’aquarelle, de la musique et du conte sur le thème de carnaval. Un appel à l’imagination pour faire éclater les couleurs dans un tourbillon festif et créatif !

Durée : 1 h.

Date et horaire : 15 février de 14h30 à 15h30.

Age : de 8 à 10 ans.

Atelier : Lumières de Printemps à l’aquarelle

Christelle vous amène à faire renaitre la nature et les végétaux grâce aux pigments de l’aquarelle ; à jouer avec l’eau et à rendre belle la nature .

Pour vous initier , vous perfectionner ou rallumer une étincelle… pour assurément passer un agréable moment ! Débutants acceptés.

Durée de l’atelier : 2h30.

Date et horaires : 15 février de 16h à 18h30.

Age : à partir de 12/13 ans.

L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-01-28 par