Ferrieres-en-gatinais FERRIERES Ferrières-en-Gâtinais Atelier d’aquarelle FERRIERES Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Atelier d’aquarelle FERRIERES, 23 octobre 2021, Ferrieres-en-gatinais. Atelier d’aquarelle

FERRIERES, le samedi 23 octobre à 15:00

L’aquarelliste, Jocelyne Olivier-Brosse, vous propose un atelier le samedi 23 octobre de 15 h à 17 h. Découvrez une activité artistique en famille en partageant ce moment privilégié avec l’artiste elle-même à la Maison des Métiers d’Art. N’hésitez plus et réservez vite. Réservations : 06 44 20 35 11 (places limitées 6 personnes) Tarif : 20 € enfant / 25 € adulte Matériel de base requis Atelier d’aquarelle FERRIERES Cour de l’Abbaye, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu FERRIERES Adresse Cour de l'Abbaye, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville FERRIERES Ferrieres-en-gatinais