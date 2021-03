Atelier d’aquarelle en plein air, 9 mars 2021-9 mars 2021, Lescar.

Atelier d’aquarelle en plein air 2021-03-09 – 2021-03-09

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

Ateliers de peinture à l’aquarelle en plein air et d’après nature

Dans le respect des distances entre les personnes et des règles d’hygiène, 6 participants maxi par atelier.

Au pied des remparts de Lescar, chemin de Beneharnum

Parking gratuit à proximité

Accès par bus, idélis n°8, arrêt lycée J. Monod

Le mardi (annulé par temps de pluie) deux ateliers au choix : 13h30 et/ou 15h30

Atelier de 1h30, inscription impérative afin de respecter les règles de distanciation et d’hygiène

• un thème différent chaque semaine ;

• objectif : observer, échanger, interpréter à l’aquarelle, partager ;

• matériel d’aquarelliste non fourni sauf pour une première initiation ;

• tous niveaux confondus ;

• accessible aux débutants à tout moment ;

• Avec les conseils de Cécile Van Espen, aquarelliste

+33 6 84 85 97 86

Cécile Van Espen