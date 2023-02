Visite et découverte. Atelier Danton Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Visite et découverte. Atelier Danton, 31 mars 2023, Lyon. Visite et découverte. 31 mars – 2 avril Atelier Danton Découverte et démonstration de notre univers. Atelier Danton 9 rue Danton 69003 Lyon Lyon 3e Arrondissement Lyon 69003 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Visite de l’atelier avec démonstration de réalisation traditionnelle de siège et fabrication comptemporaine ainsi que les différents aspects du métier. Nous pourrons aussi adapter notre présentation sur demande pour coller au mieux au profil du public.

Nous pouvons vous accueillir du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023 sur rdv par mail ou sms.

Nous sommes également adhérent à l’association les “Artisans d’art à Lyon”, nous pourrons vous présenter notre groupement et notre philosophie.

N’hésitez pas à vous inscrire et à nous indiquer votre profil de visiteur.

On vous attend avec impatience !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 perso

