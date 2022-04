Atelier danses libres Ambrugeat Ambrugeat Catégories d’évènement: Ambrugeat

Corrèze

Atelier danses libres Ambrugeat, 28 avril 2022, Ambrugeat. Atelier danses libres Ambrugeat

2022-04-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-28 22:00:00 22:00:00

Ambrugeat Corrèze Ambrugeat De 20h à 22h à La Maison sur la Place

Participation libre. La Maison sur la place vous propose des ateliers danses libres avec Sarah De 20h à 22h à La Maison sur la Place

Participation libre. Ambrugeat

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ambrugeat, Corrèze Autres Lieu Ambrugeat Adresse Ville Ambrugeat lieuville Ambrugeat

Ambrugeat Ambrugeat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambrugeat/

Atelier danses libres Ambrugeat 2022-04-28 was last modified: by Atelier danses libres Ambrugeat Ambrugeat 28 avril 2022

Ambrugeat