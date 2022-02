Atelier danses folk débutants Centre Brunerie – BB Club,Lyon (69)

Centre Brunerie – BB Club, Lyon (69), le lundi 28 février à 20:30

**Les Lundis,** Ateliers débutant·s hebdomadaires, au Centre Brunerie / BB club (16 rue Paul Chenavard, 69001 Lyon) de 20h30 à 22h30. Ateliers animés par Karine BILLARD et Aurora CAVAZZIN. **Inscriptions :** sur place à 20h15. Adhésion obligatoire à l’association : 10€ (cours offert le jour de l’adhésion), puis : – Cours à l’unité : 10€ – Inscription au trimestre : 100€ – Inscription à l’année : 240€ **Le point sanitaire :** Pass vaccinal obligatoire pour l’accès à cet atelier. Le masque devra être porté dans les locaux du Centre Brunerie. *source : événement [Atelier danses folk débutants](https://agendatrad.org/e/35412) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par La Campanule Centre Brunerie – BB Club,Lyon (69) 16, Rue Paul Chenavard Centre Brunerie – BB Club, 69001 Lyon, France

