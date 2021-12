Mjc Chatou,Chatou (78) Atelier danses ”Fest Deiz” Mjc Chatou,Chatou (78)

Atelier danses ”Fest Deiz” Mjc Chatou,Chatou (78), 15 janvier 2022, . Atelier danses ”Fest Deiz”

Mjc Chatou, Chatou (78), le samedi 15 janvier 2022 à 14:00

Avec Isabelle Darrigues et le groupe Papillon de Nuit pour les Danses bretonnes et en alternance Dominique et Patrick Panhéleux pour les Madisons, danses écossaises, irlandaises, en lignes et country traditionnelTarif réduit :(Adhérents MJC/- de 18 ans/étudiants/demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA)Salle Vialatte. Réservation obligatoire à la MJC de Chatou *source : événement [Atelier danses ”Fest Deiz”](https://agendatrad.org/e/35091) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

9€/7€

avec Les Papillons de Nuit Mjc Chatou,Chatou (78) 105, Rue du Général Leclerc Mjc Chatou, 78400 Chatou, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00

Détails Autres Lieu Mjc Chatou,Chatou (78) Adresse 105, Rue du Général Leclerc Mjc Chatou, 78400 Chatou, France lieuville Mjc Chatou,Chatou (78)