Atelier Danses et sauts Béarnais Médiathèque Le MIX Mourenx, samedi 30 mars 2024.

Par les menestrers gascons

Rondos, congos, sauts, branles,… laissez-vous entraîner par les musiques traditionnelles et venez vous initier aux danses et sauts béarnais. Une plongée conviviale et festive dans les traditions locales. .

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@le-mix.fr

