Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38), le dimanche 15 mai à 10:00

Atelier “Danses d’Israël” animé par Marc CURCIO Gratuit mais Adhésion obligatoire à la Confrérie du Parquet (15 € – 5 € étudiants et chômeurs). Possibilité d’adhérer sur place le jour J *source : événement [Atelier “Danses d’Israël”](https://agendatrad.org/e/36466) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par La Confrérie du Parquet Parquet de la Confrérie,Ornacieux (38) 75, Chemin de la Raz Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux, France

