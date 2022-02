Atelier danses bretonnes et bal folk 7,Avenue Jean Gagnant,Limoges (87)

Pour découvrir la nouvelle salle de danse du CCM… Le matin 11h-13h : **atelier de découverte de dix danses traditionnelles collectives bretonnes** (gavotte de l’Aven, an-dro, anter-dro, tricot, laridé 8 temps, laridé 7 temps, kost ar oach, rond de St Vincent, pach pi, polka de St Péran ou polka aéroplane…) animé par **Mélométis** atelier tout public, intergénérationnel, enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un participant adulte L’après-midi 15h-18h : **Bal “Trad & Folk”** , musiques et danses d’ici et d’ailleurs… animé par **Mélométis** inscriptions et réservations préalables auprès du CCM Jean Gagnant 0555459400 Participation à montant libre Entrée soumise aux contraintes sanitaires en vigueur le jour même. Repas de midi partagé éventuellement possible sur place. *source : événement [Atelier danses bretonnes et bal folk](https://agendatrad.org/e/33574) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

