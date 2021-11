Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Atelier danses bretonnes Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Atelier danses bretonnes Douarnenez, 22 novembre 2021, Douarnenez. Atelier danses bretonnes Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez

2021-11-22 – 2021-11-22 Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port

Apprentissage de trois « ronds » : le rond de Saint-Vincent, le rond de « Loudia » et le circle circassien.

