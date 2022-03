atelier danse trad maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34)

atelier danse trad maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34), 12 janvier 2022, . atelier danse trad

maison pour tous leo lagrange, Montpellier (34), le mercredi 12 janvier à 20:00

un atelier très sympa *source : événement [atelier danse trad](https://agendatrad.org/e/35207) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

18 euros pour l’année

avec La Melina maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34) 155, Rue de Bologne maison pour tous leo lagrange, 34080 Montpellier, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T22:00:00

Détails Autres Lieu maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34) Adresse 155, Rue de Bologne maison pour tous leo lagrange, 34080 Montpellier, France lieuville maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34)

maison pour tous leo lagrange,Montpellier (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//