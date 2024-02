Atelier Danse trad / folk Le HanGare Thiviers, dimanche 21 avril 2024.

Atelier danse trad/ folk, de couple ou collective avec une approche dégenrée basée sur le respect de soi et des autres pour apprendre ou réapprendre les bases d’ une posture confortable et améliorer sa communication corporelle pour un max de kiffe dans la danse pour toutes et tous.

Animé par Zoe et Julien

Tous niveaux, Possibilité de venir seul.e .

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Le HanGare 19 Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine zoe.arselin@orange.fr

