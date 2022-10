ATELIER DANSE / THEATRE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hrault

Lodève

ATELIER DANSE / THEATRE Lodève, 5 novembre 2022

10 b rue de la sous-préfecture Lodève

2022-11-05 14:00:00 – 16:30:00

Hrault Lodève Expression corporelle théâtrale autour de la palette émotionnelle et fabrication d’un masque à la couleur du jour.

A partir de 4 ans

Adhésion et atelier à prix libre +33 7 68 58 94 72 la distillerie

Lodève

