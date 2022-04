ATELIER DANSE THEATRE Lodève, 25 avril 2022, Lodève.

ATELIER DANSE THEATRE Lodève

2022-04-25 – 2022-04-27

Lodève Hérault

Anne Mutuel, danseuse art thérapeute et animatrice artistique. A travers le jeu dansé et théâtral, prendre le plaisir de créer ensemble une pièce et de la jouer, parler de manière artistique, symbolique et physique des relations entre fratries, entre parents et enfants, entre adultes et enfants…

Enfants de 5 à 14 ans et leurs parents

+33 7 68 58 94 72

La distillerie

Lodève

