Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac « Si vous avez envie de prendre la parole sur un plateau de théâtre, de danser, quel que soit votre niveau, vos connaissances, vos inhibitions, vos joies, votre âge… » C'est un projet naissant qui s'adresse à des amateurs de spectacle vivant, quelle qu'en soit leur relation : spectateurs, interprètes ponctuels, curieux, comédiens, chanteurs ou danseurs avertis, plus nous serons différents, plus le travail sera riche. Judith vous propose des ateliers de théâtre et de danse autour de la figure d'Arthur Plasschaert, un chorégraphe professionnel. Vous pouvez participer à l'atelier par pure curiosité ou pour le plaisir de jouer, cela ne vous engagera en rien. À partir de 15 ans et sans limite d'âge. Inscrivez-vous auprès de Judith : 06.61.46.68.62 ou judithgars@gmail.com Prix ​​libre.

