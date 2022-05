Atelier Danse : Shazam

Atelier Danse : Shazam, 21 mai 2022, . Atelier Danse : Shazam

2022-05-21 – 2022-05-21 Cie DCA / Philippe Decouflé En piste ! Plongez dans l’univers de la compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, Agilité) lors d’un stage d’initiation délivré par deux danseurs ! A partir de 15 ans.

Durée : 3h

Tarif : 6€ Cie DCA / Philippe Decouflé En piste ! Plongez dans l’univers de la compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, Agilité) lors d’un stage d’initiation délivré par deux danseurs ! A partir de 15 ans.

Durée : 3h

Tarif : 6€ +33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/atelier-danse Cie DCA / Philippe Decouflé En piste ! Plongez dans l’univers de la compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, Agilité) lors d’un stage d’initiation délivré par deux danseurs ! A partir de 15 ans.

Durée : 3h

Tarif : 6€ dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville