Atelier Danse sensorielle
13 allée de Verdun Salle des Marronniers Saint-Germain-des-Fossés Allier

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-18 13:00:00

Salle des Marronniers 13 allée de Verdun

Saint-Germain-des-Fossés

Allier EUR 25 30 La danse, à la croisée de soi et de l’autre.

La danse sensorielle est une forme de méditation en mouvement alliant détente et expression. Elle repose sur des outils issus de la danse et de la fasciathérapie pour un mieux-être psychique et corporel. matiere.inkarne@gmail.com +33 6 63 87 22 31 https://inkarne.wixsite.com/inkarne/danse-sensorielle

