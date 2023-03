Atelier danse sénior : « Du mouvement dans nos vies » Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Oloron-Sainte-Marie

Espace de Vie Sociale Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie

16:15:00 – 17:15:00

Rue de Sègues Espace de Vie Sociale

Oloron-Sainte-Marie

Basses-Pyrénées EUR 7 7 Florence Séville, professeure de l’association Ainsi Dance, propose un atelier de danse pour sénior « Du mouvement dans nos vies ».

Sur inscription. +33 6 42 92 61 01 Ainsi Danse Ainsi Danse

Rue de Sègues Espace de Vie Sociale Oloron-Sainte-Marie

