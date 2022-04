Atelier Danse Rigodon – Opération Rigodon, l’évènement Salle des Fêtes,Prébois (38)

Salle des Fêtes, Prébois (38), le samedi 7 mai à 14:30

![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/1Te1-cc4ijVQzgILfAwmkzJp4Kgvyrd62N_sJNRLAmW9WsWCy-ifAgbbmQ1TnCksGi2YNT5ZK4ns_xuf9RECVhdLAKXF1ff1Of32cAhPOjAG-Kh-Ie78tjWlTeddHZKZrAtlX-wcBFGQwLCRnaYYqGwg37LCBQ=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/115e2daf-60d8-9da3-8df6-7ba845607c10.jpg) *Des formes de danses collectées à l’improvisation* Accompagné en musique par Jocelyne Vignon, Jean-Bernard Grange, Perrine Bourrel, Guillaume Vargoz et Michel Favre. [Billetterie ici](https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/billetterie-operation-rigodon-du-5-au-8-mai-2022) Retrouver le [programme complet](https://cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html) de l’évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai !*source : événement [Atelier Danse Rigodon – Opération Rigodon, l’évènement](https://agendatrad.org/e/36374) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 € / Gratuit – de 12 ans

avec Christian Vignon et Robin Vargoz Salle des Fêtes,Prébois (38) Salle des Fêtes, 38710 Prébois, France

