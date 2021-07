Lapte Lapte Haute-Loire, Lapte Atelier « Danse pour tous » Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lapte

Atelier « Danse pour tous » Lapte, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lapte. Atelier « Danse pour tous » 2021-07-13 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-17

Lapte Haute-Loire Lapte Un atelier intitulé « la danse est pour tous » est proposé à Lapte.



Lisa Gimenez, chorégraphe de la compagnie l’Art Sème vous guidera pour danser en famille. Une invitation à faire l’expérience du langage du corps avec vos proches, bébés, enfants, ados. galdelapte43@gmail.com http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Lapte Étiquettes évènement : Autres Lieu Lapte Adresse Ville Lapte lieuville 45.18545#4.21674