2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-26 10:00:00 Seul, à deux, en cercle, en ligne… De la danse jazz, contemporaine à la danse folk… Le plaisir de danser au travers de jeux, d’échauffements et de partages chorégraphiques. Animé par Sylvie Mangold, danseuse-chorégraphe. A l’occasion des 50 ans de l’EMPR, découvrez l’expérience de la danse ! Pour enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. Inscription par mail : direction@empr.alsace Seul, à deux, en cercle, en ligne… De la danse jazz, contemporaine à la danse folk… Le plaisir de danser au travers de jeux, d’échauffements et de partages chorégraphiques. Animé par Sylvie Mangold, danseuse-chorégraphe. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

