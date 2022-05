Atelier danse Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Jeudi 21 juillet – 17h-19h – Atelier pour les femmes, en amont du spectacle Lisette : Dans le cadre du spectacle Lisette qui sera joué le lendemain, la metteuse en scène propose un atelier chorégraphique. Les participantes partiront de gestes de leur quotidien, de leur travail, afin de créer une danse. Par le biais d'exercices et des jeux, elles seront amenées à prendre confiance et monter sur scène. La finalité est de jouer ensuite ce qu'elles auront créé lors du final du spectacle, le lendemain. 3 à 12 personnes. Réservé aux femmes. Réservation obligatoire. Gratuit. Intervenante : Émilie Bobillot, comédienne, metteuse en scène sur Lisette le.lieu@laposte.net +33 6 76 58 53 28 https://lieutrezenvy.wixsite.com/trezenvy

