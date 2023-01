Atelier danse parents et enfants Loulans-Verchamp Loulans-Verchamp Loulans-Verchamp Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Loulans-Verchamp Atelier danse parents et enfants, samedi 4 mars de 10h à 12h à la salle des fêtes de Loulans-Verchamp. Inscription auprès de la CCPMC contact@ccpmc.fr ou au 03 84 92 34 70. Gratuit, ouvert à tous et dès 3 ans. contact@ccpmc.fr Loulans-Verchamp

