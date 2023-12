Atelier danse parents-enfants Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. gratuit sur inscription au 01 42 28 69 94 ou par mèl à : bibliotheque.colette-vivier@paris.fr Le corps est à l’honneur pour la 8ème édition des Nuits de la lecture. Chez Colette, Marina Rocco et Coline Irwin (association Peekaboo) s’associent pour proposer deux séances d’ateliers parents-enfants autour des livres et de la danse. Sur inscription, parents et enfants à partir de 3 ans À partir

de Reading Dance de Remy Charlip et des Prélivres de

Bruno Munari, parents et enfants entreront dans la danse pour une plongée en

mouvement dans la lecture. Une invitation à lire avec tout notre corps. samedi 20 janvier à 14h30 : séance autour des Prélivres samedi 20 janvier à 15h45 : séance autour de Reading Dance Association Peekaboo Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bilbiotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier

Détails Heure : 15:45 Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75017 Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris

