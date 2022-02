Atelier Danse Parent-Enfant Clep Laval,Laval (53)

Atelier Danse Parent-Enfant Clep Laval,Laval (53), 26 février 2022, . Atelier Danse Parent-Enfant

Clep Laval, Laval (53), le samedi 26 février à 15:00

Un atelier pour passer du bon temps en famille, tout en découvrant les danses traditionnelles de la Mayenne. Et en avant-deux ! A partir de 5 ans *source : événement [Atelier Danse Parent-Enfant](https://agendatrad.org/e/35146) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

4 € / personne ou 13€ / famille

avec L’APOM Clep Laval,Laval (53) 8, Impasse Haute Chiffolière Clep Laval, 53000 Laval, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:30:00

Détails Autres Lieu Clep Laval,Laval (53) Adresse 8, Impasse Haute Chiffolière Clep Laval, 53000 Laval, France lieuville Clep Laval,Laval (53)

Clep Laval,Laval (53) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//