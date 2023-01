Atelier danse Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Atelier danse Oloron-Sainte-Marie, 3 février 2023
Espace de Vie Sociale Rue de Sègues

2023-02-03

Rue de Sègues Espace de Vie Sociale

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques EUR 15 15 Florence Séville, professeure de l’association Ainsi Dance, propose un atelier de danse contemporaine.

Un travail de mise en situation, de danse-contact et un travail sur la notion de groupe sont proposés.

Cet atelier est ouvert aux adultes ayant déjà pratiqué la danse contemporaine.

+33 6 42 92 61 01

Rue de Sègues Espace de Vie Sociale Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-01-13

