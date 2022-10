Atelier – Danse mobile danse La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Atelier – Danse mobile danse La Richardais, 24 octobre 2022, La Richardais. Atelier – Danse mobile danse

9 Rue du Suet Musée Manoli La Richardais Ille-et-Vilaine Musée Manoli 9 Rue du Suet

2022-10-24 – 2022-10-24

Musée Manoli 9 Rue du Suet

La Richardais

Ille-et-Vilaine La Richardais La médiatrice du Musée te montre comment réaliser un personnage avec des matériaux de bricolage. Tu pourras ensuite le faire tourner autour d’un axe ! Tous les participants pourront repartir avec leur mobile. Sur inscription uniquement A partir de 4, 5 ou 6 ans. En dessous de 6 ans et pour les ateliers hors-les-murs les enfants doivent être accompagnés. Tarif 6€/participant Musée Manoli 9 Rue du Suet La Richardais

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse La Richardais Ille-et-Vilaine Musée Manoli 9 Rue du Suet Ville La Richardais lieuville Musée Manoli 9 Rue du Suet La Richardais Departement Ille-et-Vilaine

La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-richardais/

Atelier – Danse mobile danse La Richardais 2022-10-24 was last modified: by Atelier – Danse mobile danse La Richardais La Richardais 24 octobre 2022 9 Rue du Suet Musée Manoli La Richardais Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine