Atelier danse métisse tzigane-orientale Le 360 Paris Music Factory, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 10h00 à 13h00

payant

Cet atelier chorégraphique est une invitation au métissage dansé, entre l’Orient et les Balkans, entre la danse orientale et la danse tzigane.

Entre l’Orient & les Balkans, avec Núria Rovira Salat

Núria puise dans les traditions orientales, gitanes et tziganes de Méditerranée, pour se construire une identité forte, métissée et détachée des artifices, allant à la rencontre du mouvement organique, du geste habité et de la présence consciente. Loin du folklore, son âme s’inscrit dans sa danse et elle est le reflet de son parcours de vie et de son amour pour les danses traditionnelles.

Atelier tout niveaux, à partir de 16 ans, que vous soyez danseur ou danseuse orientale, tzigane, ou danseur·se tout court.

• Tarif : 50€ par personne / Tarif réduit : 45€ (soit -10 %) pour les – de 20 ans

• Tenue adaptée : pieds nus, jupe large et pantalon legging, avec un foulard autour des hanches.

• Un minimum de 10 participants sera requis pour le maintien de cette activité.

• Davantage de stages pourront être programmés au cours de la saison, en fonction du succès et de la demande qui suivront.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/atelier-danse-metisse-tzigane-orientale/

Danse

Date complète :

2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T13:00:00+01:00

Nuria