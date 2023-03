Atelier Danse libre sur les Emotions Rue de la Ville Chérel Caulnes Catégories d’Évènement: Caulnes

Côtes dArmor Animé par la chorégraphe Nathalie Grand Edern.

En collaboration avec l’association ANSEMBLE

Exprimer ses émotions, libérer son potentiel créatif, partager un moment de danse! Les ateliers de danse parents/enfants vous permettront d’expérimenter des mouvements simples au fil d’une histoire, d’un imaginaire. Vous pourrez danser seul, à deux, à plusieurs en suivant les grandes lignes données ou en vous appropriant la musique et l’ambiance et en laissant votre corps et votre coeur parler » Animation gratuite et sur inscription par mail mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 83 22 Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes

