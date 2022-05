Atelier danse libre Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Atelier danse libre Montbrun-les-Bains, 24 mai 2022, Montbrun-les-Bains. Atelier danse libre salle des fêtes l’autin Montbrun-les-Bains

2022-05-24 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-24 21:30:00 21:30:00 salle des fêtes l’autin

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains EUR 15 17 Un voyage pour goûter et se délecter des différents paysages internes et externes, de nos corps en mouvement, nos corps dansants, créatifs, sensibles, vibrants et reliés. Rentrer dans la profondeur mystérieuse de nos corps avec un œil émerveillé. mercenebot@hotmail.com +33 6 66 12 43 65 salle des fêtes l’autin Montbrun-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse salle des fêtes l'autin Ville Montbrun-les-Bains lieuville salle des fêtes l'autin Montbrun-les-Bains Departement Drôme

