Atelier danse intergénérationnel : Que sais-tu de moi ? Conservatoire de Musique et de Danse, 19 août 2021-19 août 2021, Bagnolet.

Atelier danse intergénérationnel : Que sais-tu de moi ?

du jeudi 19 août au samedi 21 août à Conservatoire de Musique et de Danse

« Que sais-tu de moi » est un atelier intergénérationnel pour échanger et apprendre à se connaître mené par la danseuse Sandrine Maisonneuve. Un travail autour de la transmission de mère en fille. Que savent les filles de leurs mères et les mères de la vie de leurs filles ? Autour de ces thèmes et de ces questions sera construite une chorégraphie pour se mettre en scène à travers la parole et le corps. Un atelier doux et bienveillant pour se partager et se danser en groupe. Sandrine Maisonneuve est danseuse et interprète de la compagnie Man Drake, qui se questionne dans sa prochaine trilogie sur les rapports homme/femme. Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, ainsi que du Diplôme d’Etat pour l’enseignement de la danse, Sandrine Maisonneuve est interprète depuis 1992 pour Andy Degroat, Christiane Blaise, Abou Lagraa, Yann Lheureux, Mohamed Shaffik entre autres, et collabore étroitement avec Tomeo Vergés depuis 2006. Elle participe aux créations de Body time, Idiotas, Meurtres d’Intérieur, Que du Bonheur (?), Anatomia publica et Troubles du rythme. Après une rencontre déterminante avec le performer Julyen Hamilton en 2000, auprès de qui elle pratique la composition instantanée depuis plus de dix ans, elle intègre ce processus de pensée et d’écriture en temps réel à tous ses champs de recherche artistique. Elle l’enseigne depuis 2005 à Tunis, Alger, au Caire au sein du Cairo Contemporary Dance program, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon depuis 2010. En tant que chorégraphe, elle crée quelques pièces en France et à Taiwan, et développe aujourd’hui son propre processus de création autour de la composition instantanée en spectacle. Pour le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, elle crée une pièce pour le jeune ballet en 2010 et puis, dans le cadre d’un projet soutenu par la commission européenne, pour un groupe de danseurs égyptiens. Dans ses projets, elle allie pédagogie et création artistique, donnant l’importance à la pratique qu’elle défend comme expérience esthétique et comme outil de développement personnel.

A partir de 10 ans. Groupe limité à 12 personnes. A destination de mères et de filles.

Un atelier de danse intergénérationnel pour mères et filles

Conservatoire de Musique et de Danse 36 rue Pierre et Marie Curie 93170 Bagnolet Bagnolet Malassis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T13:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T13:00:00