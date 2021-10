Atelier danse improvisation Espace de quartier Grottes, 1 novembre 2021, Genève.

Atelier danse improvisation

du lundi 1 novembre au lundi 27 juin 2022 à Espace de quartier Grottes

Une invitation à la détente, au plaisir de bouger et de danser librement. Cet atelier permet d’explorer les éléments de base de danse (conscience corporelle, espace, rythme, poids, énergie,…) et favorise la créativité et l’expression à travers des propositions ludiques en solo, duo et en groupe sur des musiques variées.

CHF 20.-

Espace de quartier Grottes Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

