Atelier Danse Folk Au Melar dit Locmélar, mardi 21 mai 2024.

Atelier Danse Folk Au Melar dit Locmélar Finistère

Ouvert à toutes les personnes qui veulent apprendre et s’amuser. Luna et Ronan vous proposent des ateliers de danses folk à l’étage du Mélar dit, sur un magnifique parquet.

A chaque atelier, seront abordées de nouvelles danses et/ou variantes, et la dernière 1/2 heure sera dédiée à la mise en pratique des danses apprises précédemment.

Débutant.e.s, confirmé.e.s, adultes, ados, enfants, vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s !

Durée 2h Prix libre conseillé 5€

Pour toutes questions et prévenir de votre venue, contacter Ronan au 06 77 76 72 05 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 18:30:00

fin : 2024-05-21 20:30:00

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

