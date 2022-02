Atelier danse et cirque Centre culturel Jean-Moulin, 26 mars 2022, Limoges.

Atelier danse et cirque

Centre culturel Jean-Moulin, le samedi 26 mars à 14:00

Autour du spectacle _Through the Grapevine_ L’atelier débutera par différents exercices au sol qui conduiront à réveiller articulations et muscles, à prendre conscience du sol, de l’espace, du temps et du rythme. Toujours en gardant à l’esprit l’utilisation de tous ses sens pour observer sa présence et être dans un moment de partage avec les autres. Puis une expérimentation de petites phrases plus dynamiques, de nombreuses acrobaties et d’équilibres sur la main. Il s’agira de déconstruire, interroger et redessiner ces mouvements. Enfin Julia invitera à expérimenter différents outils d’improvisation et de jeux pour explorer de multiples façons d’écrire et de créer. Avec Julia Christ, artiste associée au Sirque/Pôle National Cirque de Nexon | Nouvelle-Aquitaine. Tarif des stages : enfant 3€ / adulte 5€ Sur présentation du billet du spectacle concerné Inscription : 05 55 45 94 11 / [[gregory.deglane@limoges.fr](mailto:gregory.deglane@limoges.fr)](mailto:gregory.deglane@limoges.fr)

Dans le cadre du festival Danse émoi, Les Centres Culturels proposent un atelier ouvert à toutes personnes désireuses de découvrir la pratique de la danse et du cirque.

Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Limoges Beaubreuil Haute-Vienne



2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00