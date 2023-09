Atelier danse en chansons Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier danse en chansons Bibliothèque Valeyre Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Encadrés par les danseurs-intervenants du collectif le Bringuebal, venez danser à tue-tête ! Quel que soit votre niveau, avec ces chansons à danser, tout le monde pourra danser librement et pourra… – s’amuser en dansant, s’affranchir du regard des autres. – apprendre des danses collectives faciles. – inventer un vocabulaire gestuel – détourner des gestes du quotidien pour les chorégraphier. – décliner des pas librement avec folie, joie et créativité… Encadrés par les danseurs-intervenants du collectif le Bringuebal, venez danser à tue-tête ! Animation ouverte à tout le monde à partir de 10 ans. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Libre de droits Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Valeyre Paris latitude longitude 48.877975,2.34501

