Atelier Danse du jeudi : Tango Argentin Roiffieux Roiffieux Catégories d’évènement: Ardèche

Roiffieux

Atelier Danse du jeudi : Tango Argentin Roiffieux, 10 mars 2022, Roiffieux. Atelier Danse du jeudi : Tango Argentin Salle de la Garde Club de danse de Roiffieux (CDR) Roiffieux

2022-03-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-10 21:30:00 21:30:00 Salle de la Garde Club de danse de Roiffieux (CDR)

Roiffieux Ardêche Roiffieux EUR 10 Venez vous initier au Tango Argentin pendant 2h! clubdedanse@gmail.com +33 6 09 26 81 49 http://www.roiffieux-danse.fr/ Salle de la Garde Club de danse de Roiffieux (CDR) Roiffieux

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Roiffieux Autres Lieu Roiffieux Adresse Salle de la Garde Club de danse de Roiffieux (CDR) Ville Roiffieux lieuville Salle de la Garde Club de danse de Roiffieux (CDR) Roiffieux Departement Ardêche

Roiffieux Roiffieux Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roiffieux/

Atelier Danse du jeudi : Tango Argentin Roiffieux 2022-03-10 was last modified: by Atelier Danse du jeudi : Tango Argentin Roiffieux Roiffieux 10 mars 2022 Ardèche Roiffieux

Roiffieux Ardêche