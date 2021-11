ATELIER DANSE D’EXPRESSION AFRICAINE Lodève, 14 novembre 2021, Lodève.

ATELIER DANSE D’EXPRESSION AFRICAINE Lodève

2021-11-14 14:30:00 – 2021-11-14 17:30:00

Lodève 34700

45 45 EUR Avec Julien Icard/percussionniste, dans le plaisir de l’échange avec le musicien, explorer sa musicalité, s’ancrer dans le sol, approfondir sa conscience corporelle.

Eprouver la répétition, jouer avec le crescendo et les variations du rythme, s’appuyer sur la respiration et la connaissance de notre corps

pour affiner et mettre en jeu au plus juste notre énergie.

Avec Julien Icard/percussionniste, dans le plaisir de l’échange avec le musicien, explorer sa musicalité, s’ancrer dans le sol, approfondir sa conscience corporelle.

Eprouver la répétition, jouer avec le crescendo et les variations du rythme,

s’appuyer sur la respiration et la connaissance de notre corps

pour affiner et mettre en jeu au plus juste notre énergie.

+33 6 60 93 92 97

Avec Julien Icard/percussionniste, dans le plaisir de l’échange avec le musicien, explorer sa musicalité, s’ancrer dans le sol, approfondir sa conscience corporelle.

Eprouver la répétition, jouer avec le crescendo et les variations du rythme, s’appuyer sur la respiration et la connaissance de notre corps

pour affiner et mettre en jeu au plus juste notre énergie.

distillerie

Lodève

dernière mise à jour : 2021-10-27 par