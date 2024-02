Atelier danse « de salon » Troyes, samedi 25 mai 2024.

Atelier danse « de salon » Troyes Aube

Un pas en avant, un pas en arrière, rythme endiablé ou plus lent…

Et si vous veniez vous initier aux danses de salon et profiter d’un tango, d’une valse, d’un cha-cha-cha, d’un rock’n’roll et de bien d’autres encore… ?

Public

Adultes et adolescents (plus de 15 ans)

Pas de conditions requises, juste l’envie de partager un bon moment.

>> Inscription par mail avant le 31 mars. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est communication@la-madeleine-troyes.fr

