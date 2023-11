Atelier danse : de la parole au corps Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 16h15

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu'à 10 ans. gratuit
Réservation au 01 42 28 69 94 ou par mail à bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Des mots aux mouvements, une chorégraphie s'invente… Elle sera ce que vous en ferez !

sur inscription, de 8 à 10 ans

Atelier animé par Dominique Schmitt, danseur et professeur des écoles

Bibliothèque Colette Vivier
6 rue Fourneyron
75017 Paris
Contact : +33142286994
bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Bibliothèque Colette Vivier
6 rue Fourneyron
Paris

