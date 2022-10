Atelier danse contemporaine et spectacle Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Atelier danse contemporaine et spectacle
Le Tréport, 15 octobre 2022

Médiathèque du Tréport
18 Place de l'Église
Le Tréport
Seine-Maritime

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-15 12:00:00

Médiathèque du Tréport 18 Place de l’Église

Le Tréport

Atelier danse contemporaine et spectacle. Par la compagnie Marie Lecocq.

10h à 12h – Sensibilisation à la danse contemporaine et à l'improvisation (atelier en duos

parents/enfants dès 8 ans).

15h30 : Spectacle « Danser à l'oreille des mots » : Solo de danse et de vidéo participatif où

la poésie s'habille de musiques, de gestes et d'images (danse / vidéo/poésie à partir de 6 ans).

Inscription auprès de la Médiathèque.
mediatheque@ville-le-treport.fr +33 2 35 86 84 88

