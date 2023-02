Atelier danse avec PED Salle omnisports, 16 février 2023, Plougasnou .

Réveillons nos corps d’hiver ! Avant la danse, la joie du mouvement !

Seul, à deux, en collectif, pour tous les âges et sans nécessité d’avoir de connaissances en danse.

Par le jeux de l’expression corporelle, amusons nous, détendons nous, tonifions nous et rencontrons nous dans le mouvement… ce langage non verbal qui n’a de cesse de venir constamment mettre en jeu tous nos sens. S’offrir un moment au plus proche de son corps, de son Je, de son intime ; Et aussi, être plein, d’être un corps collectif… apprendre à s’écouter, à ressentir, à être à l’écoute les uns des autres. Tout ça, juste en bougeant ensemble.

Oriane GERMSER Issue de la danse contemporaine, mais également formée à la danse classique et jazz, Oriane développe une danse fluide et organique, où l’influence de la danse contact et du travail au sol nourrissent une forme de physicalité. Ses créations sont faites d’images poétiques où la danse laisse une place importante au jeu et à l’interprétation.

Tout au long de sa carrière elle propose aussi des ateliers pour partager son approche au langage du corps. Nottament, des ateliers mettant en relation le corps et l’espace, qu’il soit urbain ou naturel.

Mercredi 15 février de 14h à 17h, salle Omnisport Plougasnou

« Avant la danse, la joie du mouvement »

Atelier pour tous*, animé par Oriane Germser, danseuse chorégraphe.

Un atelier organisé par Projets-Echanges-Devellopement, le petit espace de vie social de Plougansou.

Gratuit pour les adhérents, adhésion 5 euros, inscription au 06 38 02 02 70 ou par mail.

* Pour les – de 8 ans (accompagnateur/trice participant.e à l’atelier)

animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 38 02 02 70 http://projets-echanges-developpement.net/site/animation-locale/

